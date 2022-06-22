Горно-Алтайск, 22 июня, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела об убийстве женщины из ревности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в совершении преступления обвиняют сожители потерпевшей.

СУ СКР по Республике Алтай Житель Алтая зарубил топором сожительницу

По данным следствия, ранее судимый мужчина днём 27 марта пришёл в один из домов Горно-Алтайска в поисках сожительницы. Последняя в этот момент распивала спиртное со своими знакомыми. Возникла ссора, в ходе которой злоумышленник ударов кулака повалил женщину на пол.

«После этого он взял топор, обухом которого с приложением значительной физической силы нанес потерпевшей не менее 3 ударов в область головы и шеи, причинив тем самым 44-летней женщине телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — отметили в управлении.

Выяснилось также, что накануне ночью обвиняемый при свидетелях угрожал сожительнице убийством, демонстрируя нож. После возбуждения уголовного дела фигурант был взят под стражу.

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