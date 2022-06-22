Ростов-на-Дону, 22 июня 2022, 12:05 — REGNUM Инспекторы МЧС совместно с сотрудниками донского управления Следственного комитета России установят причину пожара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Об этом 22 июня сообщил начальник ГУ МЧС РФ по региону Сергей Филиппов.
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На пульт пожарной охраны сообщение о пожаре поступило около 9:00 мск 22 июня. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности №2.
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«По прибытию первых пожарных подразделений было установлено, что горит вакуумная установка на заводе. Причины устанавливают МЧС совместно со следственными органами», — сказал глава ведомства.
ИА REGNUM сообщало, что площадь пожара составила 50 кв. метров. Пострадавших нет.
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