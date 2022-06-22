Брянск, 22 июня, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В заведомо ложных сообщениях о минировании торгово-развлекательных центров и учебных учреждений обвиняется 16-летний житель посёлка Клетня Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Sledcom.ru Материалы уголовного дела

В ходе расследования уголовного дела установлено, что подросток с сентября по октябрь 2020 года через свой телефон с установленным на нём сервисом анонимизации личности отправил 32 электронных письма на почтовые адреса органов ФСБ и МВД. В посланиях он сообщал о «минировании» различных учреждений в Оренбургской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской областей, Ставропольского края, а также городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.