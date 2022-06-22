Симферополь, 22 июня, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Более 14 миллионов квадратных метров жилья предстоит ввести в Республике Крым и в Севастополе до 2030 года. Об этом 22 июня написал в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

«Правительством Российской Федерации в Государственную думу внесен важный для нашей республики законопроект, благодаря которому станет возможна реализация проектов жилищного строительства в рамках СЭЗ. Это ускорит развитие строительной сферы в регионе, жилищные условия смогут улучшить большее число граждан», — написал глава Крыма.

Аксёнов пояснил, что рост объёмов жилищного строительства отвечает национальной цели развития России «Комфортная и безопасная среда для жизни».

«Для ее достижения Республике Крым и г. Севастополю до 2030 года необходимо ввести более 14 миллионов квадратных метров жилья и улучшить жилищные условия более 650 тысяч семей», — уточнил Аксёнов.

Также, добавил глава Крыма, изменения в законодательстве помогут исполнить поручение президента по привлечению в экономику региона не менее 800 млрд рублей внебюджетных инвестиций.