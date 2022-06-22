Красногорск, 22 июня, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Исполнителя дорожного контракта на строительство с проектированием автодороги «Пятницкое шоссе» на участке «Митино-ЦКАД» в рамках соответствующего тендера определить не смогли. Первый этап проекта с начальной ценой свыше 9 млрд рублей не заинтересовал потенциальных подрядчиков — на него не было подано ни одной заявки, передаёт ИА REGNUM.

Lee Coursey Дорога

Основанием для признания торгов не состоявшимися стало то, что «по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке».

Напомним, дирекция дорожного строительства искала исполнителя на объект в Солнечногорске, предлагая свыше 9,005 млрд рублей с авансом 10%. Бюджетные средства на стройку заложены в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017–2026 годы».

Объект общей протяженностью 3,98 км планировалось спроектировать за 180 дней.