Москва, 22 июня, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Российский исполнитель Пьер Нарцисс скончался во время операции на почки. Об этом 22 июня пишет Super в своём телеграм-канале, ссылаясь на бывшую жену артиста.

(сс) Michail Popov Пьер Нарцисс

По словам Валерии Калачёвой, у Пьера Нарцисса во время хирургического вмешательства не выдержало сердце. Перед тем, как отправиться в больницу на гемодиализ, артист предупредил свою экс-жену, что напишет ей, «как станет лучше». «В реанимацию попал, потому что у него началась подагра, на внутренних органах осел креатинин», — рассказала Калачёва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Калачёва сообщила о смерти бывшего супруга 22 июня 2022 года. Музыканту было 45 лет.