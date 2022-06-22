Ереван, , 12:00 — REGNUM В Ереване возле Национального центра по контролю заболеваемости Армении 22 июня началась акция протеста. Об этом сообщает агентство Yerevan․Today.

Протест OpenClipart-Vectors

По данным журналистов группа протестующих выступила против биолабораторий, которые действуют в стране. Они заявляют, что это может быть опасным для населения.

Сообщается, что часть активистов пришли в противогазах. Другие протестующие держат платы «Армения — не место для лабораторных опытов», «Недопустимо подвергать опасности здоровье населения» и т.п.

Напомним, в мае в МИД РФ отметили, что Армения сотрудничает по вопросам биологической безопасности не только с российской стороной, но и США, а также с их союзниками. Это вызывает беспокойство после того, как выяснилось, чем занимались в американских лабораториях на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Армения прекратит передавать минобороны США образцы опасных патогенов