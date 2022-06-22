Лондон, , 12:00 — REGNUM По мнению стратегов ведущих банков Уолл-стрит, из-за Brexit Великобритания на годы застрянет в условиях высокой инфляции, сообщает 22 мая Bloomberg.

Здание Банка Англии (сс) Adrian Pingstone

Citigroup Inc., Bank of America Corp. и Standard Bank видят в Великобритании исключение среди развитых стран из-за экономического ущерба, который нанесло ей решение разорвать связи с Европейским союзом. Даже если ценовое давление в других странах начнет ослабевать, по их мнению, инфляция в Великобритании будет выше среднего из-за иммиграционного контроля и нарушения цепочек поставок.

Инфляция является одной из основных причин, почему инвесторы ожидают дальнейшего ослабления фунта стерлингов даже теперь, когда курс валюты по отношению к доллару находится вблизи двухлетнего минимума. Специалисты считают, что Brexit сам по себе не привел к кризису стоимости жизни, но он значительно осложнит решение этой проблемы для Великобритании по сравнению с другими странами.

«Из-за Brexit инфляция в Великобритании будет более жесткой в средне- и долгосрочной перспективе, — полагает глава направления европейской валютной стратегии Citigroup Василейос Гкионакис. — Экономика крайне неустойчива и отчаянно нуждается в дополнительной фискальной поддержке, каковая маловероятна».

Департамент национальной статистики Великобритании сообщил 22 июня, что рост потребительских цен в мае ускорился до 9,1%, то есть до сорокалетнего максимума. Фунт ослабел на 0,4% — до $1,2232.

Эксперты считают, что четко определить, в какой именно степени экономические проблемы Великобритании вызваны пандемией или последствиями Brexit, довольно сложно. Некоторые исследования показывают, что Brexit уже сказывается. Как следует из доклада Лондонской школы экономики, торговые барьеры привели к росту цен на продукты питания в Великобритании на 6%.

Связь между Brexit, экономикой и инфляцией не всегда однозначна. Гкионакис считает, что, возможно, замедление роста в Великобритании может в ближайшей перспективе ослабить ценовое давление, вызванное Brexit.

Замена европейских рабочих и товаров трудовыми мигрантами и поставками из других стран остается сложной задачей для правительства Великобритании, которому с трудом удается продвинуться в заключении торговых соглашений.

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