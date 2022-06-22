Краснокамск, Пермский край, 22 июня, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Пермском крае женщина в судебном порядке добилась компенсации морального вреда за отказ в операции, сообщает пресс-служба краевого суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Жительница региона обратилась в 2020 году в Краснокамскую городскую больницу для обследования перед операцией по поводу миомы матки. Больница, несмотря на наличие миомы, указала на отсутствие показания для проведения операции с применением высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Медики обратили внимание, что уплотнение имело средний размер.

Пациентка посчитала такое решение незаконным. Последовал иск в суд. Судебно-медицинская экспертиза показала, что вариантом бесплатного лечения лейомиомы являются операции, относящиеся к ВМП.

Суд пришел к выводу о том, что отказ больницы в операции является незаконным. Кроме того, размеры миомы не имели значения для направления женщины на операцию методом ВМП. В пользу пациентки взыскано 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.