Бухарест, , 11:59 — REGNUM В районе КПП Калараш на румынско-болгарской границе сотрудниками Пограничной полиции Румынии изъята рекордная партия контрабандных сигарет, перевозившихся из Стамбула в Бухарест. Об этом 22 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Полиция

Согласно официальной информации, общая стоимость задержанного товара, транспортировавшегося в грузовом автомобиле, оценивается в 252 тыс. евро. Водитель машины арестован. Если его вина в причастности к участию в незаконной деятельности будет доказана в суде, ему грозит тюремное заключение на срок до 7 лет.

Ранее Румыния объявила о реализации масштабной программы по борьбе с ввозом страну контрабанды.