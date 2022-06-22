Вологда, 22 июня, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Вологодской области построят фанерный завод. Проект внесен в перечень приоритетных, сообщает региональное правительство.

Евгений Фельдман / Новая газета Лесопилка

Построенный завод позволит выпускать по 84,5 тысячи кубометров фанеры и 4,5 тысячи тонн топливных брикетов в год. Объем инвестиций составит 3 млрд. рублей.

«Проект позволит трудоустроить порядка 300 человек», — отметил заместитель губернатора Михаил Глазков.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине откроют завод по производству ультрафиолетовых ламп.