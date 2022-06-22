Москва, , 11:57 — REGNUM Для увеличения в 2022 году ежедневной передачи грузовых поездов ОПО «РЖД» и «Китайские железные дороги» собираются повысить координацию работы пограничных переходов. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба РЖД.

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Отмечается, что глава РЖД Олег Белозеров обсудил этот вопрос с председателем совета директоров государственной корпорации «Китайские железные дороги» Лу Дунфу в ходе видеоконференции.

«Дальнейшему развитию таких связей, особенно сейчас, в условиях переориентации грузоперевозок с западного направления на восточное, по мнению глав железнодорожных компаний, будет способствовать увеличение эффективности трансграничных перевозок, в том числе повышение координации работы пограничных переходов и увеличение в 2022 году ежедневной передачи поездов», — приводит его слова пресс-служба РЖД.

Также Белозеров указал, что для РЖД развитие контейнерных железнодорожных перевозок из Китая в Европу и обратно является одной из приоритетных задач, а диверсификация грузопотоков — важным условием для успешного развития транзитных перевозок.

Помимо того, уточняется, что также главы РЖД и «Китайских железных дорог» обсудили возможность сбалансированного развития железнодорожной инфраструктуры около границы двух стран, для которого необходимо синхронизировать планы обеих сторон для увеличения провоза на пропускных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня ОАО «РЖД» представило новые железнодорожные туристические маршруты в СЗФО.