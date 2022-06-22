Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM В Санкт-Петербурге вынесли приговор в отношении виновных в хищении 58 млн рублей у Министерства обороны РФ. Об этом 22 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Гарнизонные военный суд рассмотрел дело в отношении Максима Монида, Андрея Павленко и Андрея Морозова, которые обвинялись в совершении преступлений по таким статьям, как ч.3 ст.30 — ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.30 — ч.3 ст.159.5 УК РФ, п. в ч.5 ст.290 УК РФ, ч.2 ст.290 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ.

По данным следствия, под руководством Павленко фигуранты в течение почти четырёх лет, начиная с сентября 2013 года, подавали документы в Западное региональное управление жилищного обеспечения Минобороны РФ на получение накопительно-ипотечной системы с помощью подысканных лиц. Злоумышленники могли таким образом похитить у ведомства более 110 млн млн рублей. Следствие установило, что в 40 случаях обвиняемым перечислили 58,4 млн рублей. Эти деньги были обналичены и поделены между участниками. Похитить остальную сумму денег подсудимые не смогли.

Кроме этого Андрей Морозов в 2013 году во время службы на офицерских должностях медицинской службы Объединенного стратегического командования ЗВО похитил денежные средства, которые выделялись в рамках ежемесячной надбавки военнослужащим за особые достижения. В ходе семи таких хищений Морозов завладел более чем миллионом рублей.

Также установлена вина Морозова в получении взяток за содействие и за способствование поступлению граждан на военную службу, либо переводу военнослужащих к новым местам. Эти действия принесли ему 1,9 млн рублей. Вина Морозова установлена и в отношении других махинаций.

Трое злоумышленников в общей сложности совершили 126 преступлений. Двое из них, Монид и Морозов, свою вину признали, в отличие от Павленко.

Военный суд приговорил Монида к 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии (ИК) строго режима. Он также лишается звания «майор медицинской службы в отставке». Морозов получил 7,5 лет в ИК строгого режима, а также должен выплатить штраф в размере двух миллионов рублей. Своего звания Морозов также лишается. Павленко суд приговорил к восьми годам в ИК общего режима.