Москва, , 11:57 — REGNUM Законопроект о поднятии флага России и исполнении гимна страны перед официальными спортивными соревнованиями внесли в Госдуму депутаты комитета по спорту, среди которых Борис Пайкин (ЛДПР) и Дмитрий Пирог («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно поправкам, в частности, «государственный гимн Российской Федерации исполняется при открытии официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также при проведении официальных церемоний во время спортивных соревнований на территории Российской Федерации и за ее пределами — в соответствии с правилами проведения этих соревнований».

Также поправками предлагается обязать спортивные учреждения, например, фитнес-центры, вывешивать флаг страны на фасад.

На протяжении длительного времени государственные символы России подвергаются очевидной дискриминации в сфере международного спорта, указали в Госдуме.

Установление Государственного флага Российской Федерации на зданиях и территориях организаций, являющихся субъектами физической культуры и спорта, на объектах спорта, а также во время официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий является одним из способов снизить негативный эффект от недружественной политики по отношению к фундаментальным ценностям российского общества, отметили авторы инициативы.

Распоряжение о выделении почти 1 млрд рублей на обеспечение российских школ государственной символикой подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

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