Сеул, 22 июня, 2022, 11:59 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 233 человека. Об этом 22 июня сообщает DongA Science со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 22 июня в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 064 461 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 591 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 619 956 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,9%.

«Бустерную» дозу получили 1718 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 354 707 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 9652 человека. В общей сложности четвертую дозу получили 4 344 622 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 8992 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 238 341.

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