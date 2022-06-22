Красногорск, , 11:56 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снова растет. Об этом свидетельствует опубликованная 22 июня статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 24 случая больше аналогичного показателя 21 июня. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 123 человек, а днём ранее — у 172 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 3 058 новых случаев заражения коронавирусом.

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