Элиста, 22 июня, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Элистинский городской суд рассмотрит уголовное дело о клевете на прокурора калмыцкой столицы. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре 22 июня.

Уголовное дело

Следователи полагают, что 43-летний житель Лаганского района решил отомстить за отказ в удовлетворении своего обращения, полученный из прокуратуры Элисты. Мужчина распространил в социальной сети в отношении специалиста Элистинского городского суда, двух инспекторов ДПС, а также прокурора Элисты заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство, подрывающие их репутацию. Автор публикаций обвинил их также в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.