Москва, , 11:56 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 июня начнёт визит в Минск. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 22 июня в ходе брифинга.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Она отметила, что визит министра приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией. В Минске в ходе переговоров стороны обсудят вопросы двустороннего взаимодействия, союзного строительства, актуальные международные проблемы.

«30 июня — 1 июля состоится визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск», — сказала Захарова.

Она добавила, что в Минске запланировано торжественное мероприятие, юбилейная выставка, совместное заявление министров двух стран и гашение почтового конверта, специально выполненного к этой дате.

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