Казань, 22 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. За последние сутки в Татарии выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 66 человек. По информации общероссийского оперативного штаба на 22 июня, в республиканские больницы с ковидом госпитализировали за минувший день 38 пациентов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

Всего в регионе зарегистрировано 152 146 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 148 164 пациента, скончались 1995 человек. За сутки выписали 122 пациента, умерших нет.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии за время пандемии провели 6 628 114 лабораторных исследований на наличие коронавируса в материале от людей, включая прибывших из-за рубежа.

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