Тбилиси, 22 июня 2022, 15:06 — REGNUM В тбилисском сакребуло (муниципальном собрании) прошла церемония награждения самых активных читателей билиотек города, сообщает 21 июня tbsakrebulo. gov. ge.
Церемония награждения победителей мероприятия «Читатель года — 2022» прошла в зале царицы Тамары городского собрания. Проект, созданный по инициативе комиссии по образованию и культуре сакребуло совместно с Союзом мультифункциональных библиотек, направлен на популяризацию чтения и библиотечных услуг и будет проводиться ежегодно.
На церемонии было предложено объявить 14 июля, день рождения таких известных грузинских писателей и поэтов, как Нодар Думбадзе и Важа Пшавела, Днём грузинской книги и далее проводить награждения лучших читателей именно в этот день.
Выступавшие на церемонии награждения отметили важность проведения подобных мероприятий для усиления роли и популярности публичных библиотек, что, в свою очередь, приведёт к повышению уровня читателей.
На мероприятии были награждены специальными подарками и дипломами 35 самых активных читателей тбилисских мультифункциональных библиотек.
При этом бросалось в глаза, что значительная часть представленной на мероприятии книжной продукции имела ярко выраженный антироссийский характер.