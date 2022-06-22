Тбилиси, 22 июня, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В тбилисском сакребуло (муниципальном собрании) прошла церемония награждения самых активных читателей билиотек города, сообщает 21 июня tbsakrebulo. gov. ge.

Tbsakrebulo.gov.ge Книжная продукция, представленнная на церемонии награждения

Церемония награждения победителей мероприятия «Читатель года — 2022» прошла в зале царицы Тамары городского собрания. Проект, созданный по инициативе комиссии по образованию и культуре сакребуло совместно с Союзом мультифункциональных библиотек, направлен на популяризацию чтения и библиотечных услуг и будет проводиться ежегодно.

На церемонии было предложено объявить 14 июля, день рождения таких известных грузинских писателей и поэтов, как Нодар Думбадзе и Важа Пшавела, Днём грузинской книги и далее проводить награждения лучших читателей именно в этот день.

Выступавшие на церемонии награждения отметили важность проведения подобных мероприятий для усиления роли и популярности публичных библиотек, что, в свою очередь, приведёт к повышению уровня читателей.

На мероприятии были награждены специальными подарками и дипломами 35 самых активных читателей тбилисских мультифункциональных библиотек.

При этом бросалось в глаза, что значительная часть представленной на мероприятии книжной продукции имела ярко выраженный антироссийский характер.