Лондон, , 11:53 — REGNUM Спортивный директор лондонского «Челси» Марина Грановская покинула клуб. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что Грановская она продолжит помогать «Челси» в течение нынешнего трансферного окна в той мере, в какой это необходимо для сопровождения сделок.

Вместо Грановской должность спортивного директора временно займёт новый совладелец «Челси» Тодд Боули.

Грановской 47 лет, она родилась в России и имеет российское и канадское гражданство. В 2010 году она стала доверенным лицом Романа Абрамовича в «Челси», с 2013-го вошла в совет директоров клуба, а в 2014-м стала директором.

В 2018 году Forbes признал Грановскую самой влиятельной женщиной в международном спорте. А в 2021-м она была названа лучшим директором клуба в европейском футболе.