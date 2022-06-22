Улан-Удэ, 22 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 38 пациентов. Всего коронавирус за время пандемии победили 133 857 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 137 110. За сутки выявлено восемь новых носителей, в ковидные стационары госпитализировано также восемь заболевших.

Жертвами коронавируса в республике, по состоянию на 22 июня, стали 3035 человек.