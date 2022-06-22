Мадрид, 22 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Сразу 90% граждан Испании считают, что ситуация вокруг Украины снизит их текущий уровень жизни, понимаемый как потеря возможности тратить деньги на товары и услуги, или сделает это в ближайшем будущем. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Европарламентом, сообщает агентство EFE.

Испания

По данным опроса, проведенного в ходе личных интервью в апреле и мае 2022 года, 49% респондентов считают, что ситуация на Украине уже ухудшила их уровень жизни и что он не изменится до 2023 года.

Ещё 41% полагает, что, хотя их уровень жизни пока не изменился, он ухудшится в ближайший год.