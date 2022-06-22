Уфа, , 11:53 — REGNUM Автомобили очередного гуманитарного конвоя доставили из Башкирии 146 т стройматериалов для ремонта школы в Петровском. Об этом сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на администрацию Красного Луча.

«Сегодня в город Петровское, подведомственном администрации Красного Луча, зашел очередной гуманитарный конвой из Республики Башкортостан, в составе которого стройматериалы для капитального ремонта Петровской школы № 22 имени генерал-майора Минигали Шаймуратова », — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба всероссийской политической партии «Единая Россия» сообщила, что власти Башкирии направили в ЛНР 11-ю гуманитарную колонну из девяти фур. В составе гуманитарного груза — 146 т стройматериалов для капитального ремонта школы имени генерал-майора Минигали Шаймуратова в Петровском.

Делегация Башкирии доставила в Красный Луч 165 тонн гумпомощи, также в городе состоялся тестовый запуск доставленного из Башкирии асфальтобетонного завода.

Российские регионы выразили готовность оказать помощь ЛНР в налаживании мирной жизни в районах и городах Республики. Брянская область взяла шефство над Брянкой, Калужская — над Первомайском, медики и дорожники из Башкирии работают в Красном Луче. Соглашение о сотрудничестве заключили Вологодская область и Алчевск, Тюменская область и Краснодонский район. Алтайский край принимает участие в восстановлении Славяносербского района, Воронежская область — Меловского, Марковского и Новопсковского, Новосибирская - Беловодского, Саратовская - Сватовского. Москва и Луганск стали городами-побратимами.