Уфа, 22 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Портрет дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева выложили из свечей в Уфе в День памяти и скорби. Об этом 22 июня сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM День памяти и скорби

Следите за развитием событий в трансляции: «Никто не забыт и ничто не забыто: День памяти и скорби — трансляция»

«Сегодня портрет дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева из свечей зажгли в Уфе, в парке им. Мажита Гафури, а звезду — в парке «Патриот», — сообщил глава региона.

Хабиров пожелал здоровья ветеранам.

«И светлая память тем, кого с нами уже нет. Помним», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в память о героях Великой Отечественной войны также зажгли свечи в парке Победы в городе Уфе.