Ставрополь, 22 июня 2022, 11:49 — REGNUM В Ставропольском крае установлена предварительная причина заражения жительницы Изобильненского района кожной формой сибирской язвы. По результатам эпидемиологического расследования, пострадавшая имела контакт с непривитым животным на личном подворье, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
В настоящее время на исследование направлены пробы объектов окружающей среды. Они дадут ясность в определении источника инфекции, путей и факторов её передачи. Кроме того, специалисты ветеринарной службы провели дезинфекцию в очаге заражения и клинический осмотр сельскохозяйственных животных. Весь скот привили против сибирской язвы.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил о факте заражения сибирской язвой жительницы станицы Рождественская Изобильненского городского округа. По его словам, состояние заболевшей удовлетворительное, источник инфекции устанавливается.
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