Ставрополь, , 11:49 — REGNUM В Ставропольском крае установлена предварительная причина заражения жительницы Изобильненского района кожной формой сибирской язвы. По результатам эпидемиологического расследования, пострадавшая имела контакт с непривитым животным на личном подворье, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Корова Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«По предварительным результатам эпидемиологического расследования, вероятной причиной заражения явился контакт заболевшей с животноводческим сырьем на индивидуальном подворье, полученном при убое головы крупного рогатого скота без предварительного ветеринарного осмотра и не привитого против сибирской язвы», — говорится в сообщении.

В настоящее время на исследование направлены пробы объектов окружающей среды. Они дадут ясность в определении источника инфекции, путей и факторов её передачи. Кроме того, специалисты ветеринарной службы провели дезинфекцию в очаге заражения и клинический осмотр сельскохозяйственных животных. Весь скот привили против сибирской язвы.

«По предписанию управления проводится ежедневное медицинское наблюдение за контактными лицами и экстренная профилактика. Разработан оперативные план санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по локализации и ликвидации очага сибирской язвы», — сообщили подробности в краевом санитарном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил о факте заражения сибирской язвой жительницы станицы Рождественская Изобильненского городского округа. По его словам, состояние заболевшей удовлетворительное, источник инфекции устанавливается.

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