Москва, 22 июня, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве снова растет. Об этом свидетельствует опубликованная 22 июня статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 256 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 110 случаев больше аналогичного показателя 21 июня. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 146 человек, а днём ранее — у 161 жителя Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 3 058 новых случаев заражения коронавирусом.