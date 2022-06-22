Алжир, 22 июня, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Глава департамента по делам Африки и Ближнего Востока МИД Южной Кореи Ким Чан Хён и директор департамента Азии и Океании МИД Алжира Бумедьен Геннад провели 21 июня 5-е заседание двустороннего политического совета. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Алжир

По их словам, заседание совета состоялось впервые с июля 2016 года.

В ходе встречи южнокорейский дипломат отметил, что после установления дипломатических отношений в 1990 году, страны углубили сотрудничество в ряде областей. Он подчеркнул, что несмотря на пандемию коронавируса, южнокорейские компании принимали участие в инфраструктурных проектах Алжира, а также попросил местные власти оказать им поддержку.

В свою очередь, Бумедьен Геннад рассказал о недавно принятом в Алжире законе об инвестициях, выразив надежду, что данный закон позволит решить проблемы иностранных компаний, а также увеличит объём инвестиций в страну. Представитель МИД Алжира также предложил южнокорейской стороне работать над соглашением о предотвращении двойного налогообложения.

Стороны обменялись мнениями о ситуации в Африке, на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове, а также разделили необходимость возобновления заседаний корейско-алжирского экономического совета, которые не проводились с 2007 года.