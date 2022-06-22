Стокгольм, 22 июня 2022, 11:53 — REGNUM В Швеции по-прежнему существует большая неопределенность в отношении экономического развития. Об этом заявил на пресс-конференции 22 июня министр финансов страны Микаэль Дамберг.

Министр финансов Швеции Микаэль Дамберг
Министр финансов Швеции Микаэль Дамберг
Government.se

«В будущем нас могут ожидать более тяжелые времена», признался министр.

По словам Дамберга, ожидается, что высокая инфляция и рост процентных ставок ослабят экономический рост в Швеции. Правительство ожидает снижения темпов роста ВВП в следующем году, но надеется на выравнивание ситуации к 2024 году.

На 2023 и 2024 годы правительство Швеции теперь ожидает роста ВВП на 1,1 и 2,1% соответственно. На 2025 год прогноз составляет 2,0%.

Ожидается, что инфляция в стране в 2023 и 2024 составит 2,9% и 2,0% соответственно против 1,8% и 2,0% в апрельском прогнозе соответственно.

По словам Дамберга, рынок труда в настоящее время, безусловно, силен, но из-за более низкого спроса ожидается сдержанный рост занятости со второй половины 2022 года.

«Безработица стабилизируется на более высоком уровне, чем мы предполагали прошлой весной», сказал министр.

«Стороны на рынке труда должны будут взять на себя большую ответственность, в то время как компаниям придется сдерживать свою прибыль. В противном случае велик риск того, что процентные ставки вырастут еще больше, и мы будем иметь более слабое экономическое развитие, от которого пострадают все», заключил глава минфина.

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