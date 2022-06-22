Стокгольм, 22 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Швеции по-прежнему существует большая неопределенность в отношении экономического развития. Об этом заявил на пресс-конференции 22 июня министр финансов страны Микаэль Дамберг.

Government.se Министр финансов Швеции Микаэль Дамберг

«В будущем нас могут ожидать более тяжелые времена», — признался министр.

По словам Дамберга, ожидается, что высокая инфляция и рост процентных ставок ослабят экономический рост в Швеции. Правительство ожидает снижения темпов роста ВВП в следующем году, но надеется на выравнивание ситуации к 2024 году.

На 2023 и 2024 годы правительство Швеции теперь ожидает роста ВВП на 1,1 и 2,1% соответственно. На 2025 год прогноз составляет 2,0%.

Ожидается, что инфляция в стране в 2023 и 2024 составит 2,9% и 2,0% соответственно против 1,8% и 2,0% в апрельском прогнозе соответственно.

По словам Дамберга, рынок труда в настоящее время, безусловно, силен, но из-за более низкого спроса ожидается сдержанный рост занятости со второй половины 2022 года.

«Безработица стабилизируется на более высоком уровне, чем мы предполагали прошлой весной», — сказал министр.

«Стороны на рынке труда должны будут взять на себя большую ответственность, в то время как компаниям придется сдерживать свою прибыль. В противном случае велик риск того, что процентные ставки вырастут еще больше, и мы будем иметь более слабое экономическое развитие, от которого пострадают все», — заключил глава минфина.