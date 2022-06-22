Оренбург, 22 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, 21 июня, госпитализировали 14 пациентов с коронавирусной инфекцией. Предыдущий суточный показатель сократился двое, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На сегодняшний день в стационарах лечатся 77 человек. Состояние 17 пациентов оценивается как тяжёлое. Четверо находятся на искусственной вентиляции лёгких. Еще 46 человек получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в Оренбуржье зарегистрировано 217 130 заражений коронавирусом, в том числе 28 случаев — 21 июня. Выздоровели 212 170 человек. От COVID-19 скончались 4024 оренбуржца. За минувшие сутки не зафиксировано ни одного смертельного исхода.