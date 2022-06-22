Пенза, 22 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Пензенской области за последние сутки выписали 50 ковид-пациентов. По состоянию на 22 июня в регионе с начала пандемии выздоровели 181 290 человек, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Всего по области зарегистрировано 187 659 случаев заражения коронавирусом, в том числе 35 — за минувший день.

Скончались от последствий заражения коронавирусом 5945 человек, за сутки умерли два пациента.

В пензенские ковид-стационары 21 июня госпитализировали 30 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, режим повышенной готовности из-за коронавируса в Пензенской области действует до 30 июня включительно.

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