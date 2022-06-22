Москва, 22 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Смотрят фильмы о Великой Отечественной войне 88% жителей России (88%), среди людей старшего возраста — 94%, среди молодёжи 18-24 лет — 64%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цитата из кф «В бой идут одни «старики»» реж Леонид Быков. 1973. СССР Смуглянка в исполнении Леонида Быкова

Почти 60% граждан тем или иным способом почитают память жертв Великой Отечественной войны, в День памяти и скорби — 58%, среди старшего поколения — 74% опрошенных.

Посещают места боевой славы, музеи, мемориалы 51%, захоронения погибших воинов — 44%, читают книги о Великой Отечественной войне — 41%. Присутствуют на встречах с ветеранами — 21%.

Опрос по телефону проведён 14 июня 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, знают точную дату начала Великой Отечественной войны большинство жителей России (73%).

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