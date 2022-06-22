Стокгольм, 22 июня, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Правительство Швеции под руководством «Социал-демократов» демонстрирует слабость, когда оно даже не может принять собственный бюджет в риксдаге. Об этом 22 июня в студии телеканала SVT заявила второй человек в главной оппозиционной партии «Умеренные» Элизабет Свантессон.

(сс) Ankara
Здание риксдага в Стокгольме

«Когда осенью после выборов в должность вступит новое правительство, оно должно знать, что бюджеты принимаются в риксдаге, эти две вещи связаны между собой. А это правительство управляло страной, не принимая свои собственные бюджеты», — заявила Свантессон.

«На прошлой неделе без четверти двенадцать был внесен законопроект, который даже по регламенту риксдага не мог быть рассмотрен. Законопроект надо было вносить задолго, задолго до этого», продолжила критиковать работу нынешнего правительства депутат.

«Понимаете, если вы как правительство не проводите свой бюджет, то это приводит к хаосу. Это снижает доверие избирателей к политике», заключила она.