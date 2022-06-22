Стокгольм, 22 июня, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Правительство Швеции под руководством «Социал-демократов» демонстрирует слабость, когда оно даже не может принять собственный бюджет в риксдаге. Об этом 22 июня в студии телеканала SVT заявила второй человек в главной оппозиционной партии «Умеренные» Элизабет Свантессон.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

«Когда осенью после выборов в должность вступит новое правительство, оно должно знать, что бюджеты принимаются в риксдаге, эти две вещи связаны между собой. А это правительство управляло страной, не принимая свои собственные бюджеты», — заявила Свантессон.

«На прошлой неделе без четверти двенадцать был внесен законопроект, который даже по регламенту риксдага не мог быть рассмотрен. Законопроект надо было вносить задолго, задолго до этого», — продолжила критиковать работу нынешнего правительства депутат.

«Понимаете, если вы как правительство не проводите свой бюджет, то это приводит к хаосу. Это снижает доверие избирателей к политике», — заключила она.