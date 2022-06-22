22 июня 2022 | Время чтения 22 мин

Информационное агентство ИА REGNUM регулярно освещает электронные виды спорта, в которых принимают участие россияне. Однако в этом году многие из российских киберспортсменов не смогут принять участие в соревнованиях под своим флагом. А некоторые будут вовсе исключены из престижных мировых матчей и турниров. Игра закончилась политикой, идеологией и войной.

Артемий Шишкин, , 16:06 — REGNUM Киберспорт — это молодой вид спорта, который, однако, уже завоевал любовь не только во всём мире, но и в нашей стране. В киберспорте соревнования проходят на основе видеоигр. Как и в классических видах спорта, здесь есть свои дисциплины, призы и награды, а так же призовые фонды, которые достигают миллионов долларов. Всё это заставляет «болеть» огромное количество поклонников, общее число которых уже близко к полумиллиарду человек по всей планете. Иные трансляции игр этого спорта через Интернет привлекают к экранам сотни тысяч зрителей. Однако у киберспорта есть и свои отличия. Например, это чёткая направленность на молодёжь, и, соответственно, мощное влияние на умы этого сегмента зрителей. Чем в открытую, и не стесняясь, пользуются «западные» государства.

Киберспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Одним из инструментов нечестной игры, для недружественных России государств, являются запреты и санкции. И прежде в киберспорте запреты на участие носили скорее эпизодический характер и касались в основном не конкретных личностей, а команд игроков. Так, например, клубам, имеющим «очевидные связи» с правительством страны или частными лицами, находящимися под санкциями Евросоюза, запрещено участие в турнирах. Таким образом действует и один из крупнейших операторов Electronic Sports League (ESL), выступающий организатором серии турниров по компьютерным играм.

Но судя по всему, за последние месяцы правила значительно изменились. И изменились в худшую сторону для одной, конкретной страны.

Санкционное мастерство

Стратегия в реальном времени StarCraft II («Звёздное ремесло») является одним из видов соревновательной программы в компьютерном спорте. Её называют шахматами XXI века, и недаром. Это одна из первых международных спортивных дисциплин, получившая мировую известность. В том числе и в нашей стране. Сравнительно недавно, 27 января 2022 года, разработчик StarCraft, компания Activision Blizzard была приобретена небезызвестной корпорацией Microsoft. Для IT-гиганта это была не просто самая крупная покупка в её истории, но и во всей истории индустрии видеоигр. Сумма сделки составила 68,7 миллиарда долларов.

Киберспорт Clément Grandjean

Но с некоторых пор культовая игра стала полем боя для политических баталий.

Популярный российский видеоблогер Владислав Перчик высказал ИА REGNUM своё мнение по этой теме. Выступавший рефери на ряде крупных турниров, комментатор по StarCraft II, он сам является организатором соревнований и не понаслышке знаком с миром киберспорта.

«В целом, с ограничениями мы столкнулись в основном в первые дни», — рассказал он. — «Например, от тех же Virtus. pro под угрозой отстранения от крупного турнира в Дубае требовали выпустить заявление с «правильной» публичной позицией по ситуации на Украине. Инициатором давления стала украинская студия WePlay, которая выступала техническим подрядчиком. Данная студия заняла агрессивную антироссийскую позицию. Очередной инцидент произошёл и в начале марта. Тогда с небольшого турнира сняли российских игроков. Примечание на сайте говорит, что и украинских тоже, но, по моим сведениям, это не решение организатора, просто на тот момент ребятам из Украины было не до Старкрафта».

И вот уже две российские команды: Virtus. pro и Gambit Esports подверглись санкциям, виновником коих стала всё та же ESL. Данная лига является организатором Intel Extreme Masters (IEM) — крупной серии турниров по компьютерным играм. Спонсором которых выступает одиозная Intel.

«Чтоб сохранить своё присутствие на соревнованиях, оба клуба разрешили своим составам выступать под нейтральным флагом. Естественно, это серьёзно ударило по спонсорским контрактам», — рассказал Владислав.

«Спонсорские контракты» недаром были здесь упомянуты. Киберспорт — глобальный бизнес, и его доходы измеряются в миллиардах долларов. Как и любой спорт, эта индустрия развлечений имеет своих топовых игроков, «звёздные» команды, а так же тех, кто организовывает и зарабатывает на этом. И поэтому важную роль здесь играет её величество «прибыль».

«Нужно понять и организаторов: у них есть спонсоры и обязательства. Понятно, во что на любой игре команды под российским флагом превратится чат на трансляции. Им это надо? Киберспорт идёт по пути наименьшего сопротивления. Сейчас для западных организаторов наименьшее сопротивление — это не иметь ничего даже отдалённо общего с российской спецоперацией, равно как и с теми, кто её публично поддерживает», — поделился своим мнением Перчик. — «Думаю, все старкрафтеры в курсе, что западный мир по большей части не поддерживает действия российской армии на Украине. И должны понимать последствия, когда высказывают политическую позицию».

То, что современный спорт, это не только деньги, но ещё и политические игры, Россия знает не понаслышке. Яркое подтверждение тому, что и киберспорт — это оружие гибридной войны, является следующий факт. Известно, что «нефтяные» страны арабского мира в целом не поддержали санкции в отношении нашей страны. Такое же взвешенное решение принял и суверенный фонд Саудовской Аравии, под чьим контролем проходит Чемпионат мира по StarCraft II, и в частности его отборочный цикл. Он, по словам Владислава Перчика, не накладывает никаких ограничений на индивидуальных игроков и комментаторов из России. Главное, это чтоб никто из них не находился в санкционных списках того же Евросоюза. И насколько это известно Владиславу, ни с кем из старкрафтеров этого пока не произошло.

Киберспорт Willhire

Но если с освещением турниров этой серии у комментаторов из России никаких проблем нет, то такое положение наблюдается далеко не во всём.

«Есть один тонкий момент», — акцентирует внимание Владислав. — «Эксклюзив на освещение всех киберспортивных турниров от ESL на русском языке до 2027 года принадлежит украинской студии Maincast. В этот список входят и турниры по StarCraft II, которыми занимаюсь я: например, чемпионат мира, который проходил с 23 по 27 февраля, я комментировал именно на их каналах. И как будет работать русскоязычное освещение дальше — я сейчас предсказать не могу. Неясно, нужно ли студии русскоязычное освещение. И дело даже не в какой-то принципиальной «антироссийской» позиции. Просто непонятно, есть ли у украинской студии сейчас партнёры, которым нужен трафик из России — он составляет примерно 60−70% от всех просмотров, когда трансляция идёт на русском языке».

В целом же Владислав Перчик достаточно уверенно смотрит в будущее если не всего киберспорта, то по крайней мере такой его дисциплины, как Starcraft II. Он признаёт, что никакого одобрения действий нашей страны в отношении Украины в «западном мире», конечно, нет. А есть понимание большинства организаторов, что российские игроки, часть из которых по возрасту ещё даже ни разу не была на выборах, на политику властей, при всём своём желании повлиять не могут. По его словам, сейчас старкрафтеры из России без ограничений участвуют на любых соревнованиях.

Но вот сами киберспортсмены эту его оптимистическую точку зрения не разделяют.

Проклятые короли

Российский игрок в дисциплине StarCraft Виталий Рощин, выступающий под ником Kouguar, был одним из тех, кто открыто выразил поддержку спецоперации. И был внесён в «запретные» списки. Он уверен, что «публичная поддержка действий России на Украине приводит к исключению из турниров».

«Мой случай несколько особый, — поясняет Виталий. — Для меня игра — хобби, а не основной заработок, и на мне этот запрет почти не отразится, но прогеймер, зарабатывающий на жизнь игрой, после него вынужден был бы уйти».

И теперь для него, как и для всех других игроков из «чёрного списка», доступ к любому международному турниру выше определённого уровня, практически заказан.

Например, к такому, как King of Battles.

Прецедент состоялся в апреле этого года. Тогда турнирный оператор AlphaX, организатор данного соревнования, решил полностью посвятить шоу-матчи поддержке Украины в её текущем военном конфликте с Россией. Для чего организаторы перекрасили всё, что смогли, в цвета киевского режима. Так, по словам Виталия Рощина, всем участникам, в том числе европейским, требовалось поставить в игре значок «жовто-блакитного прапоря».

В сборе средств на помощь Украине принимал участие также и американский Красный Крест. Помимо того, было объявлено, что все собранные средства будут направлены в пользу Украины. Ради чего было даже разрешено нечто вроде игрового допинга. Каждый желающий мог перечислить тому или иному киберспортсмену любую сумму денег, которая оборачивалась её эквивалентом в игре.

Звёздная болезнь

Проскрипционные списки для России не новость. Против нашей страны и её граждан их составляли многие беглые представители оппозиции. Среди засветившихся на данном позорном поприще были и Илья Пономарёв, и Леонид Гозман, и Леонид Волков, и Алексей Венедиктов, и вся «свободная» Россия. Ну и конечно, стоит вспомнить Григория Родченко, необоснованно и исключительно из мести обвинившего десятки российских спортсменов, олимпийских чемпионов в допинге.

Чёрный список в Starcraft — это не метафора. Он существует, и, черня людей, он не только портит игру спортсменам, внесённым в него, но и Российской Федерации, которую они представляют. Более того, власть этого списка распространяется и на соседние страны.

Автор данного списка — гражданин и житель Украины Алексей «Alex007» Трушляков. По численности своей аудитории он является крупнейшим блогером в СНГ-регионе, одним из лучших аналитических стримеров и самым известным русскоязычным комментатором турниров по StarCraft II. Для полноты понимания роли этого человека в данном «киберскандале», следует сказать, что Алексей находится в отличных отношениях с организаторами уже упомянутого King of Battles, официально сотрудничал с Blizard, компанией — разработчиком Starcraft. А также является соорганизатором призовых шоу-матчей и русскоязычным «голосом» этой онлайн-игры. Кроме того, создав свой сервер в Discord, Алексей собрал в нём не только всех игроков СНГ высокого уровня, но и крупных медиаперсон из мира Starcraft II. Будучи настоящим подвижником этого вида спорта, он стал представителем русскоязычного комьюнити в глобальном StarCraft-сообществе. До 24 февраля этого года аудитория его YouTube-канала составляла приблизительно 250 тысяч зрителей. И без лишнего пафоса можно сказать, что Алексей «завязал» на себя если не всех любителей Starcraft всего русскоговорящего мира, то уж 90% это точно.

«Первый парень на деревне» — так позиционирует себя Алексей в игровом мире Starcraft. И до недавнего времени это было недалеко от истины.

До недавнего же времени выражение «киберспорт и политика должны быть разделены» являлось кредо его канала. Теперь он разделяет людей на категории, называет Россию «оккупантами и агрессорами», «под лупой» не видит на Украине нацизма и называет засевших в бункерах под «Азовсталью» «наши парни». Ещё менее трёх месяцев назад на своем сервере и в закрытом чате он жестко пресекал любые попытки начать дискуссии о конфликте на Юго-Востоке Украины. Ныне же политики на канале — как воды из дуршлага. Всё изменилось после 24 февраля. Владелец интернет-ресурса изменил своим принципам — и более не пресекал оскорбления, высказываемые в сторону русских игроков.

Не остался в стороне от оскорблений и сам Алексей Трушляков. Из закрытого чата он перенёс их на публичный простор YouTube и распространил на всех людей, поддерживающих спецоперацию. И чем сильнее развивали свои успехи в борьбе с нацизмом на Украине Вооружённые силы России, тем менее ограничивал себя в выражениях шоумен от киберспорта. Всех же тех, кто состоял в его проскрипционных списках, он и вовсе перевёл из вида homo sapiens в разряд орков. «Нелюди» — вот кем стали для него бывшие друзья и коллеги.

Не остановившись на этом, Алексей инициировал опрос прогеймеров — профессиональных игроков — о поддержке военной операции, проводимой РФ.

Позиция Алексея Трушлякова Скриншот из Discord

Все прогеймеры, ответившие утвердительно, в тот же день были изгнаны с сервера с использованием не только нецензурных слов, но и откровенно националистических выражений.

Позиция Алексея Трушлякова Скриншот из Discord

Позиция Алексея Трушлякова Скриншот из Discord

«Моя позиция такова, что игроков из России на моих турнирах до конца войны не будет, — заявил он в одном из видео. — Я не думаю, что будут какие-то исключения для людей, которые, например, не поддержали войну, ну или что-то в этом духе».

Роковые яйца

Известная российская команда 3D! Clan, старейшая киберспортивная организация постсоветского пространства и одна из старейших киберспортивных организаций мира, потеряла таким образом несколько игроков. Одним из изгнанных был и Виталий Рощин.

«Составление данного списка связано с позицией игроков, публично поддержавших специальную операцию, — объясняет Виталий. — Алекс выгнал всех поддержавших её игроков (в том числе и меня), публично призвал команды разорвать с ними связи и пообещал выкинуть их с турниров».

Его случай, действительно, несколько особый и в другом аспекте. На Виталия, как на человека коммунистических воззрений, Алексей Трушляков, по его собственному признанию, давно «косился» недобрым глазом. И вот, наконец, нашёлся повод свести идеологические счёты. И Алексей воплотил свою угрозу в жизнь.

Западные организаторы турниров, будучи враждебно настроенными против России, с удовольствием пользуются наводками их украинского осведомителя. И это не только компании вроде AlphaX, к которым у Алекса, по его же словам, «максимально мегалояльные отношения», но и другие европейские компании.

«Пришло время разобраться, кто есть кто в нашем киберспорте, и очистить его от конченых уродов. Хочу уведомить @3Dclanru и @pingerpro, и других турнирных операторов, что более никогда не буду работать на матчах с игроками из списка ниже. Надеюсь, вам хватит яиц послать их туда же», — такая запись по сей день продолжает характеризовать её автора на личном аккаунте Алексея Трушлякова.

Более того, его личная вендетта перешла не только границы культуры русской речи. Она шагнула за границы соседних стран. Теперь за поддержку России он мстит гражданам других государств. И в этом кроется главное отличие этого нового «родченко» от того, скандально известного. Алексей Трушляков «карает» уже не по принципу национальности, а за высказанное мнение. Преследует за свободу слова.

Казахский «ватник»

Адлет Сатыбалдин, гражданин Казахстана. Он также попал в список «личных врагов» украинского шоумена. Ему, человеку, фактически не имеющему ничего общего со спецоперацией Вооружённых сил РФ на Украине, ничего не стоило просто промолчать. А значит, остаться в «обойме», продолжить профессиональную карьеру, участвовать в турнирах… и пожертвовать собственными идеалами. Однако Адлет, играющий под ником Lightweight, открыто выразил поддержку России и не стал скрывать своего мнения и во время пресловутого опроса. Взбешённый таким неповиновением, украинский блогер заклеймил Адлета кличкой «недочелик». То есть трагически известным со времён нацистских концлагерей третьего рейха выражением «недочеловек».

«Алекс007 не только не остановился на нашем изгнании, но и начал шантажировать команды и организации, в которых мы играем. Он заявил, что отказывается сотрудничать с ними, пока есть хоть какие-то контакты с изгнанными им игроками. И такие требования были направлены им не только российской команде 3D! Clan, но и казахстанской мультиплатформенной организации PingerPro, от которой он часто получает заказы на освещение турниров, — рассказал Адлет. — Более того, данный персонаж прямо заявил, что приложит все усилия, чтобы мы, и в частности я, больше не смогли играть ни на каких международных турнирах».

Комментаторы Турнир WCS. 2019 Oleksii Aleksieiev

Расплата за верность своей позиции не заставила себя ждать. Французская компания OGAMING, которая является организатором крупного турнира Nation Wars, неожиданно сняла казахстанского игрока с турнира. Особо не разбираясь, французская сторона назвала Адлета российским игроком и обвинила в «публичной и открытой поддержке войны на Украине». В этом, и не бездоказательно, Адлет Сатыбалдин обвиняет Алексея Трушлякова.

И обвиняемый не скрывает своей вины.

«Имею ли я к этому отношение? Да, определённо имею, — признался он на том же стриме. — Раньше они были норм-чуваки. А теперь они изгои. И так будет с каждым».

Но, несмотря на всё, Адлет Сатыбалдин нисколько не жалеет о своей открытой поддержке специальной военной операции РФ на территории Украины.

«Я благодарен блоку ОДКБ и, в частности, РФ и вашему президенту В. В. Путину за поддержку моей страны в ходе беспорядков в январе 2022 года. Считаю, что Российская Федерация делает все правильно для обеспечения и своей безопасности, и безопасности населения Юго-Востока Украины (ЛНР и ДНР)», — заявил он агентству ИА REGNUM.

Белая гвардия, чёрный барон

Матчи нового сезона международного турнира Nation Wars состоятся в июне, но разделение на недочеловеков и полноценных уже произошло.

Оно началось ещё в марте 2014 года. Когда после знаменитого референдума в Крыму компания Blizard присоединилась к западным санкциям и «забанила» — запретила участвовать в соревнованиях — всех киберспортсменов «вернувшегося в родную гавань» полуострова. Среди попавших под запрет игроков был Игорь «fraer» Турчин — один из сильнейших старкрафтеров нашего региона. После присоединения Крыма его карьера закончилась досрочно.

Теперь же «запретители» и вовсе перестали стесняться.

«Формат участия российских игроков на грядущем Nation Wars 2022 по StarCraft II близок к идеальному в текущих условиях: SKillous с первого дня выступал против войны, и наказывать его не за что, играть он и его напарник — вероятно, Rattata — будут за команду под названием «Мир» и под нейтральным флагом мира», — такое решение опубликовал на официальном YouTube-канале и других своих ресурсах Алексей Трушляков.

Упомянутый здесь игрок под ником Skillous, чемпион России Никита Гуревич, является капитаном российской команды. Он открыто занял проукраинскую позицию и чётко подтвердил её личной инициативой — выступать под флагом мира. То есть под белым флагом. Однако, в отличие от своего напарника Ивана «Rattata» Чепурнова, SKillous в данный момент не проживает в России, в стране, которую собирается представлять. И от имени которой собирается «воевать» под белым флагом. Сейчас Гуревич проживает в Польше и спешно пытается найти страну для эмиграции.

А очень скоро, как сообщает ИА REGNUM, этот условный россиянин под белым флагом будет представлять ненавистное ему государство ещё и на европейском этапе всемирного чемпионата DreamHack Masters 2022 Valencia.

Это особый вид патриотизма — верность деньгам и славе.

И, к сожалению, случаи такого «патриотизма» среди профессиональных игроков далеко не единичны.

Турнир по киберспорту в немецком Остерсунде в январе 2020 года nara.getarchive.net

Математика «перемоги»

Русскоязычное StarCraft-сообщество, лидером которого до известных событий являлся Алексей Трушляков, переживает далеко не лучшие времена. Откровенно говоря, оно распалось, и пока никому не известно, как и на каких принципах оно может собраться вновь.

Проводником по этим «разломам» для нас стал профессиональный функционер, человек, буквально «вплетённый» в жизнь киберспорта. Находясь перед лицом грозящих ему санкциями «западных партнёров», он пожелал остаться неназванным. Однако его взгляд изнутри ситуации даёт понимание скрытым прежде вещам.

По его словам, из примерно 30 человек, состоящих в сообществе, а это не только киберспортсмены, но и комментаторы с менеджерами, треть игроков по-разному относятся к военной спецоперации РФ. Но уверенность, что в своих выходках Алекс перешёл все границы, объединяет их. Еще около семи человек скрыто, но поддерживают Россию в её миссии на Украине. Четверо были изгнаны за безоговорочную поддержку. Остальные игроки из девяти оставшихся человек «дудят в одну дуду» с Алексом007 и врагами России.

Так или иначе, эти выводы подтверждает и Алексей Трушляков. Кроме того, не поленившись, он пересчитал все комментарии, оставленные зрителями под его роликами на YouTube, начиная с середины апреля. По его словам, получилось следующее:

35% — подписчиков с комментариями в «формате Z».

25% — подписчиков с комментариями в поддержку киевского режима.

40% — подписчики с нейтральными высказываниями на тему игрового процесса.

Любопытен ещё и тот факт, что после того, как Алекс007 пошёл войной на русский мир, его канал потерял не только 8% российской аудитории, но и 2% StarCraft-болельщиков с Украины. Это небольшие цифры. Но для YouTube они не играют такой роли, как число просмотров. И вот здесь показатели куда как значительней. В среднем, по его словам, просмотры упали с 90 до 40 тысяч.

Принимая во внимание их условность, всё же это важные цифры. Они показывают степень поддержки действий российской власти среди молодёжи. При этом надо учесть, что за время до начала этого условно статистического сбора, с его канала ушло, отписалось около 20 тысяч, безусловно, пророссийски настроенных подписчиков. Они проголосовали «ногами».

Но почему, откуда берутся эти «молчалины», показатели которых превалируют в статданных? Ведь как ни назови боевые действия сегодняшнего дня на Украине, это очень крупный военный конфликт, участие в котором принимают страны, являющиеся родиной суммарно для более чем 80% старкрафтеров. И безразличия в этом деле должно быть минимальным.

Частично это можно объяснить следующими, уже проверяемыми, названными Алексом007 «довоенными» данными. Дело в том, что 68% подписчиков его канала YouTube локализовывал как из России, а 14% подписчиков — как с Украины. И можно допустить, что всё это толерантное большинство — это молодые россияне. А учитывая поведение большинства лидеров мнений этого возраста, принимая во внимание взгляды и высказывания такого «птенца гнезда эхомосковского», как Екатерина Шульман, которая взяла на себя обязанность «окормлять» российский киберспорт, молчание этих community-ягнят вполне понятно. Им действительно «нейтрально».

Екатерина Шульман Mikhail Kovalevskiy

Однако есть и другой ответ, который даёт сам «первый парень на деревне»:

«Чего я добился этим баном (запретом. — ИА REGNUM)? Добился того, что даже если есть где-то среди наших прогеймеров кто-то, кто им сочувствует или разделяет их точку зрения, они будут сидеть и молчать в тряпочку, — пожимает плечами Трушляков. — Запугали — уже неплохо».

Чёрные списки, белые флаги

Почему стал возможен шантаж одним частным комментатором всего киберспортивного сообщества СНГ, знает информатор из самого этого сообщества.

Несмотря на то, что за последние 2 месяца Алекс007 потерял контроль над StarCraft-сообществом примерно наполовину, рекламные доходы упали в 10 раз, под угрозой оказались права на трансляции, а по-настоящему интересные турниры ему больше не провести, русскоязычным болельщикам киберспорта по-прежнему некуда идти. И потому они пойдут туда, где их ждут, — на украинские паблики, в украинские сообщества. Где ими продолжат манипулировать в своих интересах.

Потерянность пророссийских зрителей обусловлена исключительно неготовностью отечественной киберспортивной сцены к автономному функционированию. Российский киберспорт настолько плотно интегрирован в мировую индустрию, что, будучи отторгнут ею, самостоятельно существовать не может.

«Во-первых, никакого разделения между российским и украинским сегментом в киберспорте не было. На самом деле, несмотря на то, что Украина вышла из этого объединения более 5 лет назад, это единый регион с общепринятым названием СНГ. А во-вторых, стоит понимать, что, несмотря на то, что подавляющее большинство аудитории этого региона составляют граждане России, Украина имеет гораздо более сильные позиции в медиа», — рассказывает всё тот же игровой функционер, пожелавший остаться неизвестным.

И потому складывается жестокая для пророссийски настроенных любителей виртуальных игр реальность. Абсолютное меньшинство манипулирует общественным мнением большинства и диктует ему свою повестку дня. И запреты на русских киберспортсменов существуют не в одном Starcraft-сообществе. Quake, Dota, Counter-Strike… И везде чёрные списки, и везде белые флаги.

Чемпионат России по компьютерному спорту (с) Пресс-служба Федерации компьютерного спорта России

По сути говоря, это самые настоящие агенты влияния врага.

Говоря непосредственно о влиянии украинских лидеров мнений в киберспорте, инсайдер ИА REGNUM называет следующие факты:

«Украина в киберспорте — это:

А. Самая медийная команда в СНГ (Natus Vincere), имеющая гораздо большее влияние на аудиторию, нежели крупнейшие российские команды — VirtusPRO, Gambit и Team Spirit.

Б. MainCast и WEPLAY — две крупнейшие студии комментирования, имеющие русскоязычный эксклюзив на проведение трансляций от двух третей до трёх четвертей крупнейших киберспортивных турниров в мире. Российская студия RuHub за последние 2 года проиграла этим студиям права на проведение русскоязычного освещения почти всех крупных мировых турниров.

В. Украинец WhiteRa является одним из ключевых сотрудников TwitchTV — крупнейшей игровой стриминговой платформы в мире, известной весьма жесткой проЛГБТ-цензурой».

И это уже не просто персоны, занимающие свою, пусть даже противоположную российской, гражданскую позицию. Это самые что ни на есть вражеские агитаторы и пропагандисты. Среди украинских киберспортивных деятелей имеются майданные активисты, почётные члены полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и даже подстрекатели и диверсанты. Российского зрителя кормят антироссийской же пропагандой, полностью изолируя от государственной точки зрения и правды. Здесь речь уже идёт не о деньгах и политике, а о самой настоящей идеологии. Которой, как известно, в России, в отличие от Украины, к сожалению, нет.

Но идеология — это уже другая статья и другое расследование.