В Архангельске зажгли свечи в память о погибших в годы войны
Архангельск, 22 июня, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Архангельске сегодня, 22 июня, на площади Мира зажгли свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает региональное правительство.
Отметим, что накануне Дня памяти и скорби представители молодежных организаций приняли участие в акции «Огненные картины», выложив из более чем 700 свечей надпись «Архангельск помнит 1941 — 1945» на площади Мира. Ее украсил якорь и штурвал как олицетворение вклада области в Победу.
Как сообщало ИА REGNUM, к началу Великой Отечественной войны в Архангельской области проживало более 1 млн человек. 270 тысяч человек были призваны на фронт, 213 — погибли. Более 90 жителей области были удостоены звания Героя Советского Союза, некоторые из них — дважды. 13 воинов награждены орденом Славы трех степеней.