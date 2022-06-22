Архангельск, 22 июня, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Архангельске сегодня, 22 июня, на площади Мира зажгли свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает региональное правительство.

Фото: агентство по делам молодежи Архангельской области В Архангельске зажгли свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны

«Наш долг — сохранить память о Великой Отечественной войне и той огромной цене, которой была оплачена победа, окружить вниманием и заботой ветеранов войны, тружеников тыла. Сегодня как никогда важно не допустить переписывания истории и умаления значения подвига советского солдата. Именно поэтому мы здесь, мы помним, мы зажигаем свечи в память о наших героях», — сказала руководитель областного агентства по делам молодежи Ольга Чертова.

Отметим, что накануне Дня памяти и скорби представители молодежных организаций приняли участие в акции «Огненные картины», выложив из более чем 700 свечей надпись «Архангельск помнит 1941 — 1945» на площади Мира. Ее украсил якорь и штурвал как олицетворение вклада области в Победу.

Как сообщало ИА REGNUM, к началу Великой Отечественной войны в Архангельской области проживало более 1 млн человек. 270 тысяч человек были призваны на фронт, 213 — погибли. Более 90 жителей области были удостоены звания Героя Советского Союза, некоторые из них — дважды. 13 воинов награждены орденом Славы трех степеней.