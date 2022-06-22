Москва, 22 июня, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров 22–23 июня посетит Иран с визитом, где обсудит ситуацию вокруг иранской ядерной сделки и Украину. Об этом 22 июня сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«С 22 по 23 июня Лавров по приглашению министра иностранных дел Исламской Республики Иран посетит Тегеран с рабочим визитом», — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, предполагается продолжить обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Кроме того, стороны обсудят ситуацию на Украине, в Сирии, Йемене и Афганистане, а также торгово-экономическое сотрудничество двух стран.