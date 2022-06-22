Донецк, 22 июня, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования обстреляли Петровский район Донецка, Макеевку, Ясиноватую и населённый пункт Гольмовский. Об этом 22 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:57 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Также указывается, что в 11:00 ВСУ обстреляли Гольмовский и Макеевку, выпустив по ним семь снарядов калибра 152 мм и восемь снарядов калибра 155 мм соответственно. При этом в 11:02 украинские нацисты обстреляли Ясиноватую, по которой было выпущено пять ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что международные организации, желающие представлять обвиняемых, и зарубежных журналистов намерены допустить на трибунал над военными преступниками власти ДНР.