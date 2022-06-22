Гватемала, 22 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Органы здравоохранения попросили население Гватемалы принять чрезвычайные меры безопасности в связи со значительным увеличением числа случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гватемала

«Мы настоятельно рекомендуем использовать маски, как в помещениях, так и на улице», — сказал министр здравоохранения и социального обеспечения Франсиско Кома, отметив, что процент положительных случаев за последние семь дней составил более 18% по стране.

По его словам, в двух центрах проведения анализов в столице показатели превысили 38%, поэтому он призвал к немедленному обращению в медицинские центры в случае появления симптомов заболевания.

Влияние нового подварианта «Омикрона» можно также увидеть по заполняемости больниц, где пациенты с тяжелой и средней степенью тяжести составляют 7% и 5% соответственно, сказал министр.

Он также призвал население получить бустерные дозы или завершить график иммунизации, а также уточнил, что более 80% пациентов, оказавшихся в больницах, не были привиты или имели лишь одну дозу вакцины.