Москва, 22 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Знают точную дату начала Великой Отечественной войны большинство жителей России (73%), чаще — представители старшего поколения (88%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи памяти

Среди молодых людей 18-34 лет правильно смогли назвать дату начала Великой Отечественной войны 48%, то есть практически в два раза реже, чем люди старше 60 лет. Но в целом число называющих точную дату начала войны за 15 лет (с 2007 года) выросла на 8%.

Знают подробности участия своих родственников в Великой Отечественной войне из семейных архивов и рассказов близких 40% опрошенных. Знают, что родственники воевали, но не знают подробностей или знают, что те пропали без вести или погибли на войне 49%.

Опрос по телефону проведён 14 июня 2022 года. Опрошены 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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