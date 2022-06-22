Москва, 22 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. 3 млн граждан являлись безработными в России по данным за апрель 2022 года. Об этом 22 июня заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Mintrud.gov.ru Антон Котяков

«На текущий день — нам доступны данные за апрель, данные за май будут чуть позже, — соответствуют уровню 4%, или 3 млн наших граждан считаются безработными, по данным методологии. Это рекордно низкий уровень для Российской Федерации», — заявил Котяков.

«Такие показатели в том числе характеризуют результаты совместной работы по ускоренному восстановлению занятости, которые были предприняты в том числе и правительством, и вами, уважаемые сенаторы, в доковидный период», — указал он.