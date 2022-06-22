Саратов, 22 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 22 июня зарегистрировали 254,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, за прошедшие сутки подтвердился 61 тест. Приводит обновленные данные общероссийский оперативный штаб.

Больница

Выздоровели с начала пандемии 247 627 человек, в том числе 90 — за минувший день. В саратовские ковид-центры 21 июня госпитализировали 20 пациентов.

Всего от последствий заражения коронавирусом скончались 5988 человек, за сутки умерших нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области кроме масочного режима, отменили соблюдение социальной дистанции.

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