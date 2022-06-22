Биробиджан, 22 июня, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Память погибших в годы Великой Отечественной войны в Еврейской автономии почтили минутой молчания. В церемонии возложения цветов приняли участие глава региона Ростислав Гольдштейн, ветеран и труженик тыла Николай Тимченко, участник регионального движения Юнармия Дмитрий Бербенцов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Вадим Кофман, Krskstate.ru Красноярск, День памяти и скорби, 22 июня 2018 года

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«Сегодня мы с глубоким почтением вспоминаем героев, склоняем головы в память о тех, кто отдал жизнь за свободу родной земли. Отдаем дань памяти тем, кто был замучен в концлагерях и кто погиб от ран в госпиталях», — отметил Ростислав Гольдштейн.

Он напомним, что советские солдаты проявили массовый героизм и беспримерную стойкость и спасли весь мир от фашизма.

«Патриотизм и мужество наших воинов, тружеников тыла предопределили исход всей Второй мировой войны. Сегодня в некоторых странах фашизм снова поднимает голову, и снова наши воины вынуждены защищать интересы России, восстанавливать мир и порядок на сопредельных территориях. Современное поколение солдат и офицеров достойно выполняет все поставленные задачи, вдохновляясь примером своих дедов и прадедов», — сказал губернатор Еврейской автономии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 4 часа утра по местному времени в Благовещенске прошла акция «Свеча памяти». Горожане почтили память погибших в Великой Отечественной войне, акция «День памяти и скорби» также проходит в онлайн-формате.