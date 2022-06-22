В Еврейской АО в День памяти и скорби прошла торжественная церемония
Биробиджан, 22 июня, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Память погибших в годы Великой Отечественной войны в Еврейской автономии почтили минутой молчания. В церемонии возложения цветов приняли участие глава региона Ростислав Гольдштейн, ветеран и труженик тыла Николай Тимченко, участник регионального движения Юнармия Дмитрий Бербенцов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
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Он напомним, что советские солдаты проявили массовый героизм и беспримерную стойкость и спасли весь мир от фашизма.
Как сообщало ИА REGNUM, в 4 часа утра по местному времени в Благовещенске прошла акция «Свеча памяти». Горожане почтили память погибших в Великой Отечественной войне, акция «День памяти и скорби» также проходит в онлайн-формате.