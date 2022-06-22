Мармарис, Турция, 22 июня 2022, 11:49 — REGNUM Природный пожар в районе турецкого Мармариса может быть взят под контроль в течение дня. Об этом заявил мэр города Мехмет Окай, сообщает 22 июня телеканал Habertürk.
Накануне вечером на побережье Эгейского моря, где находится город и популярный курорт Мармарис, возник пожар. К утру огонь распространился на площади в 250 гектаров, в основном — в районе питомника эндемичных деревьев, растений и птиц. Лес тушат с применением авиации.
«Думаем, что возьмем под контроль пожар в течение сегодняшнего дня», — сказал Окай.
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