Мармарис, Турция, 22 июня, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Природный пожар в районе турецкого Мармариса может быть взят под контроль в течение дня. Об этом заявил мэр города Мехмет Окай, сообщает 22 июня телеканал Habertürk.

Yıldız YazıcıoğluVOA Команда по тушению лесных пожаров. Турция

Накануне вечером на побережье Эгейского моря, где находится город и популярный курорт Мармарис, возник пожар. К утру огонь распространился на площади в 250 гектаров, в основном — в районе питомника эндемичных деревьев, растений и птиц. Лес тушат с применением авиации.

«Думаем, что возьмем под контроль пожар в течение сегодняшнего дня», — сказал Окай.