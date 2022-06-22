Пермь, 22 июня, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 21 июня, в ковидные отделения поступили 13 пациентов. Суточный показатель второй день сохраняется практически на одном и том же уровне, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в регионе выявили 371 076 заражений коронавирусом. За 21 июня зафиксировано 37 случаев.

Выздоровели 361 943 пермяка. Жертвами заболевания стали 8836 человек. За минувшие сутки нет ни одного летального исхода.