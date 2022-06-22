Москва, 22 июня, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Центры занятости в России постепенно преобразуют в кадровые агентства. Об этом 22 июня заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Mintrud.gov.ru Антон Котяков

«Идёт постепенное преобразование центров занятости в современные кадровые агентства, которые способны не просто подобрать вакансию, а помочь человеку выстроить карьеру, а для предприятия — решить полный круг задач, связанный с набором персонала», — заявил Котяков.