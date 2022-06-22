Москва, 22 июня, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Из-за регулярных обстрелов Донецка и регионов России со стороны Украины депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ) предложил ударить «по центрам принятия решений», передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Duma.gov.ru Николай Коломейцев

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«Бесконечная стрельба по Брянской, Белгородской областям, и то, что происходит с Донецком, наверное, должно сконцентрировать все силы авиации стереть с лица земли место, откуда производится стрельба, — никакой сложности нет», — заявил Коломейцев.

Депутат допустил какие-то маневры в связи с этим.

«Это или идет какая-то игра, неизвестная, или становится непонятно, почему за четыре месяца нельзя подавить в 15 км от Донецка Авдеевку. Наверное, надо сосредоточится», — полагает парламентарий.