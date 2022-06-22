Москва, 22 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Законопроект, предлагающий выход России из Всемирной торговой организации (ВТО) на фоне введенных странами-участницами санкций, будет внесен 22 июня в Госдуму. Как передает корреспондентИА REGNUM, об этом заявил журналистам руководитель фракции СРЗП в ГосдумеСергей Миронов.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронов

Следите за развитием событий в трансляции: «Ответ России на санкции и переустройство мирового рынка — все новости»

Ранее спикер ГосдумыВячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты изучить вопрос о целесообразности присутствия России во Всемирной торговой организации (ВТО), Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Это вторая редакция нашей инициативы о выходе Российской Федерации из Всемирной торговой организации. Я напомню, что месяц назад президент России дал поручение правительству оценить, насколько нужно нам сохранять членство в этой организации», — сказал Миронов.

Он напомнил, что практически все ключевые экономически развитие страны, входящие в ВТО, объявили России санкции, хотя внутренним уставом этой организации запрещены санкции между странами-участниками.

«Это не мешает вводить самые жесткие санкции против нас. Зачем нам находиться в той организации, которая такие санкции вводит. Эта инициатива касается как раз необходимости выхода Российской Федерации из Всемирной торговой организации», — заключил Миронов.